شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يبحث عن الثأر أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع اتحاد جدة لرد اعتباره والثأر من أمام ضيفه الهلال، حينما يلتقيان في كلاسيكو ملتهب سيحتضنه ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح الجريح، ويأمل الاتفاق في مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفيصلي في ختام المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويسعى اتحاد جدة لرد اعتبار والثأر من أمام ضيفه الهلال حينما يلاقيه في ختام المرحلة الرابعة. وعانى الاتحاد كثيراً أمام الهلال في مبارياتهم الأخيرة والتي دائماً ما تكون نتيجتها لصالح أزرق العاصمة والتي كان آخرها إقصاءه من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للتشيلي سييرا مدرب الاتحاد والذي يعاني من انتقادات جماهيريه واسعة بسبب مستوى الفريق هذا الموسم حيث خسر آخر مباراتين له أمام ضمك في الدوري وأمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

واكتفى الاتحاد بجمع 3 نقاط فقط بالدوري من فوزه على ضيفه الرائد في المرحلة الأولى، وله مباراة مؤجلة مع التعاون، في حين خسر أمام ضمك الصاعد هذا الموسم، وخرج من دوري أبطال آسيا بخسارته من الهلال 3-1 في لقاء الإياب يوم الثلاثاء الماضي.

وقررت إدارة الاتحاد إلغاء التعاقد مع اللاعب التشيلي خيمينيز المسجل مع الفريق كلاعب آسيوي "يحمل الجنسية الفلسطينية" بسبب مستواه خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل يسعى الهلال إلى مواصلة تفوقه على الاتحاد والتسمك بصدارته وتعويض تعثره في المرحلة الماضية. وتوقفت انتصارات الهلال في المرحلة الماضية عقب تعادله المفاجئ أمام ضيفه الفيحاء في المرحلة الماضية ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط.

ويدخل الهلال المباراة وهو منتشٍ بتأهله الآسيوي إلى الدور نصف النهائي والذي سيواجه من خلاله السد القطري قي شهر أكتوبر المقبل.

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ولن تسجل تشكيلة الرومان رزافان لوشيسكو مدرب الهلال أي غياب باستثناء اللاعب عبدالله عطيف الذي يواصل برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

لاعبو الفتح في مباراة سابقة ضد أهلي جدة

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، يسعى أهلي جدة لاستعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح الجريح.

ومُني الأهلي بخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم من أمام مضيفه الوحدة 2-1 لتقرر إدارته إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق وإسناد المهمة مؤقتاً للسعودي صالح المحمدي.

ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزٍ سيعيده مجدداً إلى المنافسة لاسيما أنه يبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدرين الهلال والنصر.

وفي المقابل يسعى الفتح إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد المستويات السيئة التي قدمها هذا الموسم بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبّال. وتلقى الفتح 3 خسائر متتالية في بداية مشواره بالدوري من أمام الشباب 2-1 والنصر 1-صفر، والفيصلي 3-2، ليتذيل الترتيب بلا نقاط.

لقاء سابق بين الاتفاق والفيصلي

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يخوض الاتفاق اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الفيصلي. ونجح الاتفاق بتجاوز خسارته أمام الأهلي في المرحلة الثانية، حينما اكتسح مضيفه الحزم بسداسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدرين الهلال والنصر.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في أن يواصل عروضه القوية هذا الموسم حيث تعادل أمام الفيحاء والشباب وفاز على الفتح في المرحلة الماضية ليرفع رصيده الى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس.