شكرا لقرائتكم سالم الدوسري يخطف جوائز الاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال السعودي بجائزة لاعب الأسبوع في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة 3-1 يوم الثلاثاء وضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقال الآسيوي في موقعه الرسمي: بعدما تقدم اتحاد جدة عبر هدف زياد الصحفي، مرر الدوسري كرة متقنة إلى أندري كاريو ليسجل الهلال هدف التعادل، ثم عاد الدوسري ليتابع تمريرة كاريو ويحول الكرة برأسه في الشباك محرزاً الهدف الثاني للهلال.

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وأضاف: وإلى جانب تسجيل هدف وصناعة هدف، سدد الدوسري 3 محاولات على المرمى، وصنع 3 فرص لزملائه، ومرر 43 تمريرة ناجحة، ليجمع 8.8 نقطة.

وحل في المركز الثاني أكرم عفيف لاعب السد القطري، وثالثا البيروفي كاريو مهاجم الهلال، أما في المركز الرابع فقد جاء سيرجينيو لاعب كاشيما انتليرز الياباني، وكان المركز الخامس من نصيب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي.

كما فاز الدوسري بجائزة أجمل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي.