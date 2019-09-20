شكرا لقرائتكم موهبة برشلونة يحصل على الجنسية الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد متحدث باسم الحكومة الإسبانية يوم الجمعة أن "الفتى الذهبي" لنادي برشلونة أنسو فاتي (16 عاما) حصل على الجنسية الإسبانية، وبات بالتالي قادرا على تمثيل المنتخب في استحقاقاته الكروية الدولية.

وأكد المتحدث أن حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز وافقت على طلب قدمه وزير العدل لمنح فاتي المولود في غينيا بيساو الجنسية الإسبانية خلال اجتماعها الأسبوعي.

وذكرت صحيفة "ماركا" في موقعها الرسمي أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سعى لضمان حصول اللاعب على الجنسية الإسبانية، بعدما أثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أنه أحد اكتشافات الموسم الحالي (2019 - 2020) حتى الآن.

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وولد مهاجم فريق برشلونة في غينيا بيساو ولكنه انتقل لأشبيلية وهو يبلغ ست سنوات فقط.

و سعى المنتخب الإسباني للناشئين تحت 17 عاما لتجنيسه حتى يتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي ستقام في البرازيل يوم 26 أكتوبر المقبل.

وبمشاركة فاتي في البطولة لن يتمكن من خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر المقبل.