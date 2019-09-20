دفاع الزمالك مفيش .. إبراهيم سعيد يسخر من الزمالك في نهائي السوبر

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الموجز
سخر إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، من دفاع الزمالك بعد تغلب الأهلي بهدفين خلال أحداث الشوط الأول في السوبر المصرى في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وكتب إبراهيم سعيد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دفاع الزمالك مفيش، واحد فيهم عارف يقف ازاي ولا بيتمرنوا علي المواقف الدفاعية ازاي.. بينزلوا الملعب زي ما تيجي وربنا يسترها".
النتيجة حتى الآن 3 الأهلي 2 الزمالك
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