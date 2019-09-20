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لقاء وزير الرياضة ببطلة السباحة هانيا مورو

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قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بلقاء بطلة السباحة في مصر وفي إفريقيا هانيا مورو، حيث حضر هذا الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للسياحة، المهندس ياسر إدريس وقد حضره أيضاً كلاً من المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة اللواء محمد نور سالم، وحضره أيضاً رئيس الغدارة المركزية للاستثمارات هدي أيوب، وحضر مساعد وزير والشباب محمد الكردي.

ومن خلال هذا اللقاء قام وزير الرياضة والشباب بالاستماع لكل مطالب البطلة، حيث إن وزير الرياضة والشباب أكد على مطالب هذه الفتاة وتنفيذها وأكد  أن هذه الفتاة تستحق الدعم والتفوق والتقديم سواء هي أو كل لاعب وبطل رياضي في مختلف الألعاب الرياضية في مصر.

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