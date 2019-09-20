شكرا لقرائتكم خبر عن الوحده يفوز على الفيحاء بهدف نظيف بالدوري السعودي والان مع التفاصيل
استطاع نادي الوحده أن يفوز على نظيره نادي الفيحاء بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.
ملخص الشوط الأول بين الوحدة والفيحاء
بدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين في محاولة لخطف الهدف الأول وبمرور الوقت ظهرت سيطرة من لاعبي الوحدة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ملخص الشوط الثاني بين الفيحاء والوحدة
وبدأ الشوط الثاني وكان لاعبو الوحدة هم الأكثر سيطرة مع وجود بعض المحاولات من لاعبي الفيحاء ولكن سجل نادي الوحدة هدفه الأول في الدقيقة 78 عن طريق كرج جودين ليهدأ اللقاء بشكل كبير حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهايه معلنا فوز الوحدة بهدف نظيف.
وبهذه النتيجة يصل رصيد الوحده إلي 6 نقاط ليتواجد في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي ببنما يقف رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الخامس.
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