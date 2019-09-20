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مانشستر يونايتد يعلن غياب ثلاثي الفريق في لقاء وست هام

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أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا غياب ثلاثو لاعبين عن مواجهة نادي وست هام يونايتد القادمة في بطولة الممتاز.

سولشاير يؤكد غياب بوجبا عن مواجهة وست هام

وأعلن أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد عن غياب كل من بول بوجبا ولوك شو وأنتوني مارسيال عن مباراة وست هام يونايتد بسبب الإصابة وعدم جاهزيتهم.

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كما كشف سولشاير عن احتمالية غياب دانييل جيمس عن المباراة ومشاركته في محل شك وسيتحدد موقفه اليوم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نادي وست هام الأحد القادم 22 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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