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الامارات | بث مباشر لمباراة النصر والوصل في “ديربي دبي”

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بلقاء هام وجماهيري يجمع النصر مع الوصل في “ديربي دبي” التاريخي وواحدة من أهم مباريات الجولة الأولى من البطولة، حيث يسعى الفريقين إلى تحقيق أول ثلاثة نقاط تؤكد رغبته في المنافسة على اللقب، وتنقل “الإمارات اليوم” المباراة مباشرة عن طريق قناة دبي التي تقوم بنقل فعالياتها وذلك عبر الرابط المرفق.

 

http://www.dubaisports.ae/content/dubaisports/livestreaming/channel-1.html

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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