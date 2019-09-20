الامارات | بث مباشر لمباراة النصر والوصل في “ديربي دبي”

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة النصر والوصل في “ديربي دبي” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بلقاء هام وجماهيري يجمع النصر مع الوصل في “ديربي دبي” التاريخي وواحدة من أهم مباريات الجولة الأولى من البطولة، حيث يسعى الفريقين إلى تحقيق أول ثلاثة نقاط تؤكد رغبته في المنافسة على اللقب، وتنقل “الإمارات اليوم” المباراة مباشرة عن طريق قناة دبي الرياضية التي تقوم بنقل فعالياتها وذلك عبر الرابط المرفق. http://www.dubaisports.ae/content/dubaisports/livestreaming/channel-1.html Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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