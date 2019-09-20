شكرا لقرائتكم خبر عن التدوير يبدأ في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفى كتالونى أن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، قد يتجه لسياسة التدوير، بدءًا من المباراة المقبلة فى الليجا أمام غرناطة، اليوم السبت.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن فالفيردى اعتمد على 7 لاعبين بشكل أساسى حتى الآن، وهم: تير شتيجن، ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو، دى يونج، وجريزمان.

لكن دى يونج وجريزمان مازالا يتكيفان مع الفريق، حيث انضما فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وبالتالى كان فالفيردى حريصا على الدفع بهما من أجل الانخراط سريعًا فى طريقة لعب الفريق.

والآن، بعد رجوع ليونيل ميسى، وبدء سواريز فى العودة لما كان عليه قبل الإصابة، حان الوقت كى يتدخل فالفيردى، ويصنع حالة من الانسجام الهجومى، وفقا لـ«موندو ديبورتيفو».

وسيضطر المدرب للبدء مبكرا فى عملية التدوير بخط الدفاع أيضا، بعد إصابة ألبا أمام دورتموند، حيث من المتوقع أن يعوضه جونيور فيربو أمام غرناطة.

وأضافت الصحيفة: «كما حان الوقت لرؤية راكيتيتش من البداية، وصحيح أن بوسكيتس لم يلعب أمام بيلباو، لكن فى المباريات الأربع التالية كان وجوده ضروريًا، لدرجة أن تغييره أمام دورتموند كان من أجل الحفاظ عليه، فى ظل خوض مباراة كل ثلاثة أيام».

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة غرناطة، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإسبانى. ومنح إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، لاعبيه إجازة، الأربعاء، عقب التعادل السلبى ضد بوروسيا دورتموند، فى مستهل مشوار الفريق الكتالونى فى دورى أبطال أوروبا.

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وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن الفرنسى عثمان ديمبلى الذى كان يُعانى من إصابة عضلية، شارك فى جزء من المران مع المجموعة، ثم عاد لممارسة تدريباته بشكل منفرد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد البلوجرانا، الذى ظهر فى أول مباراة رسمية له هذا الموسم ضد دورتموند، شارك فى مران اليوم بشكل طبيعى.

وظهر عدد من لاعبى فريق الشباب فى المران، وهم إيناكى بينا، مورير، أراخو، كولادو، ريكى بويج، كارليس بيريز بجانب أنسو فاتى.

وإرنستو فالفيردى لاعب كرة قدم إسبانى سابق لعب لستة فرق فى إسبانيا، كان أهمها برشلونة، أتلتيك بيلباو، وإسبانيول، وبعد الاعتزال درب عدة أندية فى إسبانيا واليونان، وهو حالياً مدرب نادى برشلونة الإسبانى.

ويتابع برشلونة نجم ريد بول سالزبورج الشاب، النرويجى إيرلينج هالاند (19 عامًا)، لبحث إمكانية ضمه للفريق، وفقًا لتقرير صحفى.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، الخميس، أن هالاند الذى سجل (هاتريك) خلال فوز فريقه الكاسح على جينك البلجيكى (6-2)، فى دورى أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضى، يحظى بمتابعة برشلونة. ويتابع البلوجرانا اللاعب منذ تألقه فى مونديال الشباب الأخير، وتسجيله 9 أهداف لصالح النرويج أمام هندوراس، عندما فاز منتخبه (12- 0).

وبات هالاند ثالث أصغر لاعب فى تاريخ دورى الأبطال يسجل «هاتريك»، عن عمر (19 عامًا و58 يومًا). ويعتبر الدولى الإسبانى السابق راؤول جونزاليس، أصغر من سجل هاتريك بالبطولة، عن عمر «18 عامًا و113 يومًا» عام 1995، يليه الإنجليزى واين رونى، عن عمر (18 عامًا و340 يومًا) عام 2004.