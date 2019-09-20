شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدفي أجايي والشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بتقدم الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما جونيور أجايي وحسين الشحات، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، على كأس السوبر المصري لموسم 2017-2018.

جاء هدف أجايي في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول من تصويبة قوية على يسار محمد عواد، حارس الزمالك، وكان الأهلي قد أهدر أكثر من فرصة محققة قبل أن ينجح أجايي في تسجيل أول أهداف الأهلي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عزز حسين الشحات تقدم الأهلي من مرتدة سريعة، تصل للشحات الذي مر من حمدي النقاز وسدد الكرة فتصدى لها «عواد» ثم ترتد لعبدالشافي الذي أخطأ في تشتيت الكرة لتصل للشحات ليودعها قوية في الشباك لتعلن عن تقدم الأهلي بهدفين دون رد وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وقبل صافرة النهاية يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمود علاء؛ بداعي الاعتراض.