شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسن شحاتة على تولي «البدري» تدريب المنتخب الوطني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، التوفيق لحسام البدري في توليه تدريب المنتخب، والوصول لأمم إفريقيا، والتأهل لكأس العالم. ورفض «المعلم»، عبر قناة تايم سبورت، التعليق على عدم اختياره مديرا فنيا لمنتخب مصر. Advertisements وأضاف: «معنديش استعداد أتكلم في الموضوع ده لأن ده منتخب مصر ونتمنى التوفيق للبدري». كان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد قرر تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حسن شحاتة على تولي «البدري» تدريب المنتخب الوطني (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.