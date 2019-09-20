شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: الأهلي (2) والزمالك (0).. السوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في بطولة كأس السوبر المحلي موسم 2017-2018. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي «قفشة» خط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» الهجوم: أشرف بن شرقي Advertisements أبرز أحداث المباراة د5: نزول محمود حمدي الونش بدلا من محمد عبد الغني بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية د19: جوووووول أجايي يتقدم للأهلي بالهدف الأول بتسديدة صاروخية د26: نزول محمد هاني بدلا من محمود متولي للإصابة د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع د46: كارت أصفر لحمدي فتحي بعد تدخل عنيف على بن شرقي د48: جووووووول حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي د49: كارت أصفر لمحمود علاء للاعتراض نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني نزول مصطفى محمد بدلا من أوناجم بين الشوطين د48: جووووووووووووول أجايي يضيف الهدف الثالث للأهلي

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