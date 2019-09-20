شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يؤازرون مؤمن زكريا قبل انطلاق «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ارتداء قميص مزين بصورة مؤمن زكريا زميلهم بالفريق، لمؤازرته ورفع روحه المعنوية؛ أثناء إجراء عمليات الإحماء التي تسبق مواجهة الزمالك بالسوبر المحلي. Advertisements كان مؤمن زكريا قد غادر القاهرة أمس إلى ألمانيا للعلاج. ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، رددت جماهير الأهلي الهتافات تحية وتشجيعا للاعبي الفريق، وطالبوهم بالسوبر، وتجاوب معهم اللاعبون وتوجهوا إليهم؛ لرد التحية أثناء عمليات الإحماء. يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المحلي.

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