شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وبن شرقي يقودان هجوم الزمالك في مواجهة الأهلي بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميلتون ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في السابعة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج بالإسكندرية، على كأس السوبر المصري موسم 2017-2018. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» الهجوم: أشرف بن شرقي ويتواجد على دكة البدلاء: أبوجبل- الونش- عبدالله جمعة- محمود عبدالعزيز- خالد بوطيب- إمام عاشور- مصطفى محمد.

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