كلاسيكو الثأر وإطفاء النار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يدرك الاتحاد وجمهوره أن نار الخروج على يد الهلال من دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لن يطفئها إلا الفوز على الهلال نفسه، عندما يحل اليوم ضيفا على النمور في جدة، في إطار لقاءات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أربعة أيام فقط على لقاء الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بإياب دور الثمانية الآسيوي، والذي تفوق فيه الهلال 3-1 وتأهل إلى دور الأربعة بعد أن نجح في الخروج بالتعادل 0-0 في مباراة الذهاب التي جرت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وإذا كانت خسارة العميد في الرياض نتج عنها إلغاء عقد المحترف التشيلي خيمينيز، فإن مواجهة اليوم قد تسفر عن رد فعل آخر، ربما يتمثل في التخلي عن المدرب لويس سييرا حال الخسارة.

وقبل الصافرة، يبدو وضع الهلال مقارنة بالاتحاد أفضل فنيا ومعنويا، بعد تأهله لنصف نهائي أبطال آسيا، فيما قد تتغير الصورة مع مجريات المباراة.

قبل المواجهة:

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كسب الهلال مواجهتي الموسم الماضي ذهابا بالرياض 3-1 وإيابا بجدة 2-0

آخر مباراة بين الفريقين انتهت لمصلحة الهلال 3-1 الثلاثاء الماضي بإياب ربع نهائي أبطال آسيا

آخر مباراة للاتحاد في الدوري خسرها أمام ضمك الصاعد حديثا بنتيجة 1-2 في أبها

للاتحاد 3 نقاط من مباراتين وله مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام التعاون

آخر لقاء للهلال في الدوري انتهى بالتعادل 1-1 أمام الفيحاء

للهلال 7 نقاط من فوزين وتعادل

قد تكون مواجهة اليوم فرصة أخيرة لمدرب الاتحاد التشيلي سييرا لتحسين الصورة أو المغادرة

يستعيد الاتحاد المغربيين داكوستا والأحمدي والصربي بريجوفتش

يستعيد الهلال الثلاثي كولاراك وخربين وإدواردو فيما يفقد عبدالله عطيف

الملعب الملك عبدالله بجدة

الجولة 4

التوقيت 8:20 م

درجة الحرارة 35

مدرب الاتحاد لويس سييرا

مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو