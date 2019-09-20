الأحمري مراقبا لحكام آسيوية السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة كلف المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا المراقب والمحاضر الدولي السعودي منصور الأحمري مراقبا ومقيما للحكام في البطولة الآسيوية للأندية لكرة السلة التي ستنطلق الثلاثاء المقبل في العاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة 8 أندية. وجرى اختيار المراقب الدولي الياباني تاشيدا بجانب الأحمري لمراقبة وتقييم الحكام في البطولة. يذكر أن منصور الأحمري يعد من أبرز المحاضرين المراقبين والمقيمين لكرة السلة في آسيا .



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