سالم لاعب الأسبوع بأبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب وسط الهلال الدولي سالم الدوسري بجائزة لاعب الأسبوع، بعد نجاحه في قيادة فريقه إلى الدور نصف النهائي بالفوز على الاتحاد 3-1 في مباراة إياب الدور ربع النهائي التي استضافها الهلال على ملعبه الثلاثاء الماضي وانتهت 3-1، سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني كما صنع الهدف الأول لأندري كاريلو.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحسب الموقع الرسمي الخاص بدوري أبطال آسيا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر 8 لاعبين للجائزة، إلا أن سالم الدوسري حل في المركز الأول بعد أن حصل على 8.8 نقاط من نتيجة تصويت الجماهير عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا.

ترتيب اللاعبين الثمانية ونقاطهم