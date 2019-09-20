سالم لاعب الأسبوع بأبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب وسط الهلال الدولي سالم الدوسري بجائزة لاعب الأسبوع، بعد نجاحه في قيادة فريقه إلى الدور نصف النهائي بالفوز على الاتحاد 3-1 في مباراة إياب الدور ربع النهائي التي استضافها الهلال على ملعبه الثلاثاء الماضي وانتهت 3-1، سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني كما صنع الهدف الأول لأندري كاريلو.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحسب الموقع الرسمي الخاص بدوري أبطال آسيا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر 8 لاعبين للجائزة، إلا أن سالم الدوسري حل في المركز الأول بعد أن حصل على 8.8 نقاط من نتيجة تصويت الجماهير عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا.
ترتيب اللاعبين الثمانية ونقاطهم
- لاعب الهلال سالم الدوسري 8.8
- لاعب السد أكرم عفيف 8.5
- لاعب الهلال البيروفي أندري كاريلو 8.2
- لاعب كاشيما الياباني سيرجينيو 8.1
- لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله 7.6
- لاعب السد حسن الهيدوس 7.6
- لاعب أوراوا الياباني شينزو كوروكي 7.6
- لاعب جوانجزو الصيني أنديرسون تاليسكا 7.3
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