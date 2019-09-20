الأهلي يطمح لإنهاء تخبطه بالفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يحل الأهلي في الساعة الـ6:20 مساء اليوم ضيفا على الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكله أمل في العودة إلى جدة بكامل نقاط المواجهة وفتح صفحة جديدة يؤكد بها عدم استسلامه لما لازمه من أزمات على المستويين الفني والإداري في الفترة الأخيرة، أدت إلى إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش وتكليف صالح المحمدي بالمهمة.

وللأهلي 4 نقاط، فيما يعيده الفوز وحده إلى جادة الطريق، وقد يلحق بفرق المقدمة أو يقترب منها بعد أن فرط في نقاط مهمة بملعبه نتيجة التعادل مع العدالة والخسارة في الجولة الماضية من الوحدة 1-2.

أما الفتح فيدخل اللقاء طامعا في إيقاف مسلسل الهزائم الذي لازمه في الجولات الثلاث الماضية التي خرج منها دون أي رصيد من النقاط. ويتسلح الفتح بعاملي الأرض والجمهور ويأمل في استغلال حالة عدم التوازن التي يعيشها ضيفه اليوم.

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الاتفاق والفيصلي

يستضيف الاتفاق في الـ6:15 مساء اليوم نظيره الفيصلي على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينتشي الاتفاق صاحب الـ6 نقاط بفوزه العريض في الجولة الماضية على الحزم بسداسية، فيما يملك الفيصلي المنتشي هو الآخر بالفوز على الفتح الأسبوع الماضي 5 نقاط.

ويرغب الاتفاق في مواصلة انطلاقته القوية يدعمه عاملا الأرض والجمهور. كما ينتظر أن يدفع مدربه الوطني خالد العطوي بالتونسي نعيم السليتي منذ بداية اللقاء بجوار البرازيلي روجيريو واستغلال سرعة فواز الطريس وقوة سليمان دوكارا في خط المقدمة، بينما يسعى مدرب الفيصلي البرازيلي شاموسكا لقيادة فريقه لفوز ثان بالدوري بالاعتماد على مواطنه جوستافو وانطلاقات خالد كعبي ووليم الفيس بخط المقدمة.