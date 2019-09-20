النصر: جهود الهلال أهلته للأفضلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصف رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر، نادي الهلال بأنه واحد من أكثر الأندية اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية، مقدما له التهنئة، بمناسبة حصوله على جائزة الرياضة من أجل الخير، كأفضل ناد يقدم أعمال الخير من خلال الرياضة.

وتوج الهلال أمس الأول بجائزة الرياضة من أجل الخير (Sport For Good)، وذلك في ختام أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية SIGEF 2019 الذي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأكد نزيه النصر في بيان رسمي أمس، أن جهود الهلال في هذا الإطار أثمرت عن فوزه بهذه الجائزة الدولية، معربا في الوقت نفسه، عن سعادته بما توليه الأندية السعودية من اهتمام بالغ في جانب المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في اتحاد الكرة ستضع عددا من البرامج والمبادرات الخاصة بتطوير ودعم المسؤولية الاجتماعية في الأندية.