سيدني يضم هداف البوندسليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سنغافورة أعلن نادي ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي لكرة القدم أمس، تعاقده مع المهاجم الألماني المخضرم أليكس ماير لمدة عام. Advertisements وتوج ماير بلقب هداف الدوري الألماني (بوندسليجا) في موسم 2014 /‏ 2015 مع فريق آينتراخت فرانكفورت وظل معشوقا لجماهير الفريق بعد أن قضى 14 عاما في صفوفه. ولعب ماير مع فريق سانت بولي الموسم الماضي ولكن بعد انتهاء عقده لم يتم التجديد له. ونقل النادي تصريحات للاعب يقول فيها «متحمس للغاية للعب في أستراليا».



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