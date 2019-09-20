إسبانيا تجنس غيني برشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

وافق مجلس الوزراء الإسباني أمس على منح الجنسية لمهاجم برشلونة أنسوماني فاتي.

وولد فاتي (16 عاما) في غينيا بيساو خلال أكتوبر 2002 ولكنه يقيم في إسبانيا منذ 2009 كما درس وتدرب خلال السنوات الماضية في إسبانيا حتى شارك مع برشلونة في الموسم الحالي كثاني أصغر لاعب بالدوري الإسباني على مدار تاريخ البطولة.

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ومع حصوله على الجنسية الإسبانية، أصبح من حق فاتي المشاركة مع المنتخب بكأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بالبرازيل، والتي تنطلق في 26 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة، مدعوما من المجلس الأعلى للرياضة، تقدم بطلب لمنح فاتي الجنسية الإسبانية.

وفي حالة مشاركة فاتي في مونديال الناشئين، سيغيب عن برشلونة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري في 27 أكتوبر المقبل.