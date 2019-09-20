كوتينيو ومولر يورطان البايرن في أزمة المفاضلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعتزم مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش أن يتفادى فريقه تكرار الآثار التي هددت وظيفته في الموسم الماضي.

وقال كوفاتش (47 عاما)، قبل مواجهة كولون اليوم في الدوري (بوندسليجا)، «لا يمكنك أن تعد بأي شيء في الحياة، ولكننا نريد محاولة التطور».

أن يقدم فريق بايرن ميونخ أداء أفضل من الذي حققه قبل عام لا ينبغي أن يكون أمرا صعبا، خاصة أن الفريق يمتلك عددا من النجوم، قبل 12 شهرا تعادل بايرن مع أوجسبورج 1-1، ومع أياكس بذات النتيجة، ثم خسر بثلاثية نظيفة أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويبدو أن الفوز بثلاثية نظيفة على ريد ستار بلجراد في افتتاحية مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا يدعم تأكيدات كوفاتش حتى ولو سرق رئيس النادي أولي هونيس عناوين الصحف عقب المباراة بتدخله في النقاش بشأن حراسة المرمى بالمنتخب بين مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن.

وقدم فيليب كوتينيو، الذي بدأ يجد نفسه رويدا رويدا في المدينة، أداء جيدا، وأظهر كيف يمكن أن يعمل هجوم بايرن ميونخ في الأشهر المقبلة.

وقال كوفاتش «حقق بالفعل بعدا آخر في طريقة لعبنا بسبب ذكائه الكروي».

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كانت خطة بايرن ميونخ في عهد فرانك ريبيري وآرين روبين تعتمد على الأجناب، هذه المنطقة، التي يشغلها حاليا سيرج نابري وكينجسلي كومان، بالكاد ضعيفة ولكن كوتينيو يقدم حلولا في منتصف الملعب.

وأضاف كوفاتش «كوتينيو يرى أشياء لا يراها الكثيرون، يدرك المواقف، لديه قدرة جيدة على التحكم بالكرة، يتمتع بخفة حركة وليونة لا مثيل لها، التفاهم بينه وبين زملائه يتم بناؤه، لقد أظهر ما يمكنه فعله وسيتحسن أيضا».

وكان كوتينيو أيضا سعيدا بمستواه أمام بلجراد، حتى رغم غياب الحظ عنه أمام المرمى. وقال «أردت تسجيل هدفي الأول، ولكن الشيء الأهم هو الفريق».

وشارك توماس مولر كبديل لكوتينيو في الدقيقة 83 أمام ريد ستار. واستطاع أن يسجل هدفا، ليعزز وجوده في التشكيل الأساسي لفترة أطول أمام كولون، فيما يواجه كوفاتس مشكلة كبيرة في الاختيار بينهما بعد أن قرر أن استخدام الثنائي في مركز صانع الألعاب لا يعد خيارا حاليا.

وقال «أنا صريح للغاية، سيكون هذا هجوميا كثيرا لكل منهما قدراته في الهجوم ونحن بحاجة لتوازن جيد، وفي النهاية يمكن للثنائي أن يكونا في التشكيل الأساسي، ولكن في الوقت الحالي سأغلق الحديث عن هذه الاحتمالية».

وقال مولر «نحن ندور في دوائر لأسابيع، يجب على فيليب أن يقول كم أنا رائع طوال الوقت ويجب علي أن أقول كم هو رائع، نحن نعمل سويا كشخص واحد».

أيا كان من سيلعب، فإن مولر وكوتينيو يريدان تحطيم رقم قياسي إيجابي في مهرجان أكتوبر الشعبي عندما يقوم بايرن بزيارته التقليدية للمهرجان.