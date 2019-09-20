الصينيون يبعدون هيدينك لسوء النتائج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين استبعد الاتحاد الصيني لكرة القدم أمس، المدرب الهولندي جوس هيدينك من تدريب المنتخب الأولمبي. وتسببت النتائج السيئة خلال الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 في إقالة هيدينك (72 عاما) من منصبه. Advertisements ولم يذكر الاتحاد الصيني اسم هيدينك، ولكنه ذكر أن المهاجم السابق والمدرب الحالي جاو هونجبو، سيتولى قيادة المنتخب مع هاو وي. وفاز هيدينك بأربعة من أصل 12 مباراة مع المنتخب الصيني الأولمبي. وتعرض للخسارة أخيرا بهدفين نظيفين أمام منتخب فيتنام. وتبدأ التصفيات المؤهلة لطوكيو بعد 4 أشهر، ويأمل المنتخب الصيني أن يضمن مركزا من المراكز الثلاثة المخصصة لآسيا في الأولمبياد.



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