شكرا لقرائتكم صورة مؤمن زكريا تزين قمصان تدريب لاعبى الأهلى قبل السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبي الأهلي علي مؤازرة مؤمن زكريا لاعب الفريق، بوضع صورة اللاعب علي قميص الإحماء الخاص بهم قبل انطلاق مباراة السوبر أمام الزمالك التي تنطلق بعد قليل ، باستاد برج العرب . وغادر مؤمن زكريا القاهرة متوجهاً إلى ألمانيا برفقة وكيل أعماله من أجل بدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا. أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى التشكيل الذى سيخوض به لقاء السوبر المحلى وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراس المرمى : محمد الشناوى الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات الهجوم : اجايي ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن. Advertisements بينما أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تشكيل فريقه وجاء كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

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