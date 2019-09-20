شكرا لقرائتكم تعرف على إصابة محمد عبد الغني بعد خروجة من مباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الزمالك إن محمد عبد الغنى مدافع الفريق تعرض لإصابة عبارة عن شد فى الخلفية أمام الأهلى، ما أدى إلى تغييره فى الدقيقة 8 من عمر المباراة المُقامة حالياً، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

ودخل الأهلى بقيادة السويسرى فايلر المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأحمد فتحي فى خط الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات فى خط الوسط، أجايي فى خط الهجوم".

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بينما دخل الزمالك اللقاء بقيادة الصربى ميتشو بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما فى خط الوسط، أشرف بن شرقى فى خط الهجوم".

ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بمحمود الونش بدلا من المصاب عبد الغنى وكذلك دفع السويسرى رينيه فايلر بمحمد هانى بدلا من المصاب محمود متولى ويتقدم الأهلى حتى الآن بهدف نظيف سجله أجاي.