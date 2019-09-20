شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: أتمنى التوفيق للبدرى مع منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه يتمنى التوفيق لحسام البدرى بعدما تم إختياره مديرا فنيا لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

وقال شحاتة، فى تصريحات لقناة تايم سبورت خلال الاستوديو التحليلى لمباراة السوبر، إن حسام البدرى هو اختيار اتحاد الكرة، وهذا منتخب مصر وأى مدرب يتولى المهمة نتمنى له التوفيق وتحقيق حلم الشعب المصرى بالتأهل للأمم أفريقيا ومونديال 2022 بعد الإخفاق فى أمم افريقيا 2019.

كان حسن شحاتة ضمن المرشحين لقيادة المنتخب الوطني خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري ولكن الاختيار وقع أمس على حسام البدري.

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ومن المقرر أن يعلن حسام البدرى عن الجهاز المعاون له خلال الساعات المقبلة عقب عودته من ألمانيا والاجتماع بأعضاء اتحاد الكرة.

واحتفظ منتخب مصر بالمركز الـ49 فى التصنيف الصادر مؤخرا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والسادس على صعيد المنتخبات الأفريقية.

ولم يلعب منتخب مصر أى مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولية الاخيرة، نظراً لعدم الاستقرار على جهاز فني جديد يقود "الفراعنة" عقب إقالة المكسيكي خافيير اجيري وجهازه المعاون عقب الخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.