شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: أتمنى التوفيق للبدرى مع منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان حسن شحاتة ضمن المرشحين لقيادة المنتخب الوطني خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري ولكن الاختيار وقع أمس على حسام البدري.
واحتفظ منتخب مصر بالمركز الـ49 فى التصنيف الصادر مؤخرا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والسادس على صعيد المنتخبات الأفريقية.
ولم يلعب منتخب مصر أى مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولية الاخيرة، نظراً لعدم الاستقرار على جهاز فني جديد يقود "الفراعنة" عقب إقالة المكسيكي خافيير اجيري وجهازه المعاون عقب الخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.
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