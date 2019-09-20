شكرا لقرائتكم متعب يرفض تولى مدير المنتخب بعد تولى حسام البدري قيادتة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه رفض تولى منصب مدير المنتخب خلال الفترة الماضية عقب تولى حسام البدرى مدير فنى لمنتخب مصر .

يذكر أن العلاقة بين عماد متعب وحسام البدرى ليست على ما يرام خاصة أن متعب اتهم البدري بانه وراء اعتزاله المبكر وخروجه من الأهلى بهذا الشكل .

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وأوضح عماد متعب في تصريحات تليفزيونية لقناة " on sport " : رفضت لأنني فضلت مصلحة المنتخب على مصلحتي وحتى لا تكون هناك فرصة لاشتعال الأزمات داخل المنتخب".

وكان متعب مرشحا للعمل مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى وبالفعل كاد يعلن الأمر فى حال تولى ايهاب جلال مننصب المدير النفى ولكن مع تولى حسام البدرى اصبح الامر صعب للغاية فاعتذر متعب .