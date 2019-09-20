شكرا لقرائتكم كاس السوبر .. نائبا الأهلي والزمالك فى حوارات جانبيه على هامش القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جلس العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بجوار أحمد جلال إبراهبم نائب رئيس الزمالك في مقصورة برج العرب قبل انطلاق مباراة الفريقين علي كأس السوبر وتبادلا الأحاديث .
جلوس العامرى وجلال بجوار بعضهما يؤكد على لاروح التى تسود إدارة الناديين بعيدا عن اي تعصب خاصة أن كل غدارة طلبت من جمهورها ضرورة التحلي بالروح الرياضية خاصة انها تمهيدا لعودة الجماهير للمدرجات فى الموسم الجديد .
أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى التشكيل الذى سيخوض به لقاء السوبر المحلى أمام الزمالك المقر إنطلاقها بعد قليل باستاد برج العرب
وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:
حراس المرمى : محمد الشناوى
الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي
الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات
الهجوم : اجايي
ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.
بينما أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تشكيل فريقه وجاء كالتالى:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.
خط الهجوم: أشرف بن شرقى.
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