شكرا لقرائتكم مشجعة بعلم الزمالك تخطف الأنظار فى مدرجات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطفت مشجعة زملكاوية الأنظار بعلم فريقها فى مدرجات الأهلى فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك حاليا، في مباراة كأس السوبر المؤجلة من الموسم قبل الماضي (2017-2018)، بعدما توج الفريق الأحمر بلقب الدوري، وأحرز غريمه كأس مصر.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أنه حدث شد وجذب بين شيكابالا وجمهور الأهعلى بعدما اتهمه الأخير بسبهم.

أعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها بعد قليل على أرضية ملعب استاد برج العرب.

ويلتقى النادى الأهلي نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصري التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء.

وجاء تشكيل الأهلي وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات

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خط الهجوم : اجايي

ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.

التشكيل الرسمى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى

غرفة الأهلى والزمالك

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

بينما يجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود عبد العزيز – إمام عاشور -خالد بو طيب -عبد الله جمعة – مصطفى محمد.

التشكيل الرسمى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى