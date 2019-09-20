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ناشئات اليد يهزمن الجزائر فى البطولة الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات كرة اليد على  نظيره الجزائرى بنتيجة 36 /15   فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تقام على أرض النيجر.

 

و يسعى منتخب ناشئات كرة اليد لمواصلة سلسلة الفوز من أجل الزحف إلى اللقب من خلال تحقيق الإنتصار فى لقاء الغد أمام الكونغو الديمقراطية . 

 

ظهر ناشئات اليد بمستوى متميز واستطاعوا التقدم من البداية مع عدم ترك اية فرصة للمنافس بان يقترب منهفى النتيجة ووصل الفارق لأكبر من ذلك .

 

رامى عبد اللطيف المدير الفنى لناشئات مصر كان حريصا على تحفيز اللاعبات من اجل احراز المزيد من الاهداف حتي يحققوا رقم كبير ولكن توقفت النتيجة عند 36-15 . 

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والتقى منتخب مصر الثلاثاء النيجر فى أول مشوار البطولة محققا الفوز بنتيجة 43 / 8 ، ونجح فى الفوز على غينيا 33 /26  فى ثان مواجهاته قبل أن يحصل على راحة أمس  الخميس، على أن يلتقى الكونغو الديمقراطية السبت قبل مواجهة أنجولا الأحد قبل أن يختتم مواجهاته يوم 24 بلقاء تونس .

 

 تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة -  رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى. 

 

واللاعبات مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر -  سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.

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