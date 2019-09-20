شكرا لقرائتكم السوبر المصرى.. ربع ساعة نارية من الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الربع ساعة الأولى من مباراة الأهلى والزمالك هجومى نارى ومتبادل بين الفريقين بسبب رغبة المدربين فى حسم اللقاء مبكرا بتسجيل هدف.

كما تقاسم الفريقين أيضاً أخطاء الحراس حيث وقع محمد الشناوى فى خطأ كاد أن يسجل منه أشرف بن شرقى الهدف الأول فى الدقيقة السابعة، ومحمد عواد الذى أهدى أجايى كرة كادت تسجل الهدف الأول للمارد الأحمر.

ووضح اعتماد ميتشو على الجبهة اليمنى له عن طريق شيكابالا وحمدى النقاز بينما يلعب فايلر على أحمد فتحي وجونيور أجايى من الناحية الأخرى.

ويلتقى النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصرى التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء.

وأعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصرى المقرر اقامتها بعد قليل على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الأهلى وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي

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خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات

خط الهجوم : اجايي

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.