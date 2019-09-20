شكرا لقرائتكم أجايى والشحات يمنحان الأهلى التقدم بالشوط الأول أمام الزمالك في السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادى الأهلى الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك فى السوبر المصرى متقدماً بهدفين نظيفين أحرزهما النيجيري جونيور أجايى وحسين الشحات فى الدقيقتين 20 و45 من عمر المباراة.

ويلتقى النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصرى التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء.

وأعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصرى المقرر اقامتها بعد قليل على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الأهلى وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات

خط الهجوم : اجايي

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.

ظهر الأهلى أكثر جديدة خلال الشوط الأول من المباراة واهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى عواد بعدما سجل العديد منهم وعلى رأسهم محمد مجدى قفشة وعمرو السولية.

وشهد الشوط اشتباك الثنائى شيكابالا وأحمد فتحي قبل تدخل اللاعبين لحسم المشكلة بعد سقوط محمود متولى على الأرض مصابا خلال هجمة للزمالك على مرمى الأهلى.

أنقذ محمد عواد هدف التقدم من تحت أقدام محمد مجدى قفشة الذى تلقى عرضية أحمد فتحي بعدها بدقيقة استطاع جونيور أجايى أن يسجل الهدف الأول فى المباراة فى الدقيقة 20 من عمر المباراة.

بدأت مباراة الأهلى والزمالك هجومى نارى ومتبادل بين الفريقين بسبب رغبة المدربين فى حسم اللقاء مبكرا بتسجيل هدف.

وتقاسم الفريقين أيضاً أخطاء الحراس حيث وقع محمد الشناوى فى خطأ كاد أن يسجل منه أشرف بن شرقى الهدف الأول فى الدقيقة السابعة، ومحمد عواد الذى أهدى أجايى كرة كادت تسجل الهدف الأول للمارد الأحمر.

ووضح اعتماد ميتشو على الجبهة اليمنى له عن طريق شيكابالا وحمدى النقاز بينما يلعب فايلر على أحمد فتحي وجونيور أجايى من الناحية الأخرى.

وقبل ان يلفظ الشوط الأول أنفاسه أحرز حسين الشحات الهدف الثانى من خطأ محمد عبد الشافي.

وأنذر الحكم خلال الشوط الكارت الأصفر للثنائى حمدى فتحي من الأهلى، ومحمود علاء من الزمالك.