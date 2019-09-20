شكرا لقرائتكم استطلاع.. 64 % من قراء الخليج 365 يتوقعون تتويج الأهلي بالسوبر أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع الأغلبية العظمى من قراء الخليج 365، تتويج الأهلى بلقب السوبر على حساب الزمالك قبل المباراة التى تجمع الفريقين بعد قليل على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ودشن الخليج 365 استطلاع رأي حول الفريق الأقرب للتتويج باللقب والذى شارك فيه آلأف القراء وأبدى 64% منهم توقعهم بفوز الأهلى، فيما تمسك 36% بخسارة الزمالك للقب.



استطلاع رأى

أعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها بعد قليل على أرضية ملعب استاد برج العرب.

ويلتقى النادى الأهلي نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصري التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء.

وجاء تشكيل الأهلي وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات

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خط الهجوم : اجايي

ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.



غرفة الأهلى والزمالك

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

بينما يجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود عبد العزيز – إمام عاشور -خالد بو طيب -عبد الله جمعة – مصطفى محمد.