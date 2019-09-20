شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يستبدل رقم قميصة بالرقم "7" فى مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخل الأهلى بقيادة السويسرى فايلر المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأحمد فتحي فى خط الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات فى خط الوسط، أجايي فى خط الهجوم".
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