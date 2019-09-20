شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. وفاة طفل زملكاوى بحادث ووالده فى حالة خطيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت جماهير الزمالك خبر صادم قبل مباراة السوبر التى تجمعه والنادى الأهلى فى المواجهة التى ستقام اليوم ببرج العرب. ونشرت صفحة ألعاب الزمالك المنتمية لكرة اليد نبأ وفاة الطفل الذى يسمى أدهم مسعد فى حادث إنقلاب سيارة جماهير الزمالك منذ قليل فيما يقع والده فى حالة خطرة بالمستشفى. التشكيل الرسمى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى أعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصرى المقرر اقامتها بعد قليل على أرضية ملعب استاد برج العرب. ويلتقى النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصرى التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء. وجاء تشكيل الأهلى وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى: حراسة المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات Advertisements خط الهجوم : اجايي السوبر المصرى.. وفاة طفل زملكاوى فى حادث ووالده فى حالة خطيرة فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقى. ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السوبر المصري .. وفاة طفل زملكاوى بحادث ووالده فى حالة خطيرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.