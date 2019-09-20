جميلات الزمالك يزين ملعب برج العرب قبل موقعة السوبر أمام الأهلى...

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جدة - عمرو شويل تواجدت جميلات الزمالك فى مدرجات ملعب برج العرب قبل مواجهة فريقهم أمام الأهلى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بعد قليل فى السوبر المحلى بحضور 10 آلاف مشجع. أعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها بعد قليل على أرضية ملعب استاد برج العرب. ويلتقى النادى الأهلي نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصري التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء.

جميلات الزمالك وجاء تشكيل الأهلي وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى: حراسة المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات خط الهجوم : اجايي ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن. Advertisements التشكيل الرسمى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى غرفة الأهلى والزمالك فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقى. بينما يجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود عبد العزيز – إمام عاشور -خالد بو طيب -عبد الله جمعة – مصطفى محمد. التشكيل الرسمى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى

جميلات الزمالك

جميلات الزمالك

جميلات الزمالك

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