شكرا لقرائتكم فوز مثير للعين على كلباء.. والوحدة يتعثر أمام الفجيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل العين مسيرته في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بفوز مثير ومتأخر 3 - 2 على اتحاد كلباء يوم الجمعة في المرحلة الأولى من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز الفجيرة على الوحدة بهدف نظيف.

وانتزع العين فوزا ثمينا للغاية في الوقت القاتل ليحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم.

وتقدم العين مرتين بهدفين سجلهما التوغولي لابا كودغو في الدقيقتين الثامنة و54 وتعادل اتحاد كلباء في المرتين بهدفين سجلهما التوغولي الآخر بينيل ملابا في الدقيقتين 19 و83 قبل أن يحرز المدافع سيد جمعة السعدي هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي المباراة الأخرى، انتزع الفجيرة فوزا صعبا ومتأخرا على الوحدة بالهدف الذي سجله عبد الله صالح الجنيبي في الدقيقة 83.