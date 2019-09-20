شكرا لقرائتكم الوحدة يحقق فوزه الأول مع كارينيو.. والعدالة يواصل انطلاقته المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد العدالة توازنه وواصل حصد النقاط عقب فوزه على ضيفه أبها 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين واصل الوحدة انتصاراته بفوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 1-صفر، في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، واصل العدالة عروضه القوية بعدما حقق انتصاره الثاني بفوزه على ضيفه أبها 2-1.

وشهدت المباراة أفضلية للعدالة الذي انتظر 4 دقائق حتى تمكن مهاجمه آليو سيسيه من افتتاح التسجيل عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله أحمد الناظري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 30، تمكن أبها من تسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه صالح آل عباس الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله التونسي سعد بقير ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل العدالة هجومه ونجح مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله التونسي يوسف الفوزاعي برأسه في شباك أبها.

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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد العدالة إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثالث، وبقي أبها على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، واصل الوحدة مسلسل انتصاراته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي على حساب مضيفه الفيحاء 1-صفر.

ونجح الأوروغوياني دانييل كارينيو باختباره الأول مع فريقه الجديد الوحدة بعدما استلم الدفة الفنية للفريق منتصف الأسبوع الماضي.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 78 والتي شهدت تسجيل هدفه الوحيد عن طريق لاعبه الأسترالي كريغ غودوين الذي تلقى تمريرة من زميله المالي يوسف نياكاتي ليواجه المرمى ويسدد الكرة التي تصدى لها الحارس الأردني عامر شفيع لتعود لنفس اللاعب الذي وضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، في حين بقي الفيحاء على رصيده السابق 5 نقاط في المركز الثامن مؤقتاً.