شكرا لقرائتكم كلوب: فريق لامبارد يشبه دورتموند في فترتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن فريق تشيلسي الحالي المتسلح بوجوه شابة يٌذَكّره بفريقه السابق بروسيا دورتموند.

وبسبب عقوبة منع تشيلسي من التعاقدات اعتمد المدرب فرانك لامبارد على عناصر شابة وأثمرت خطته عن تألق أبناء أكاديمية النادي مثل تامي أبراهام وميسون ماونت هدافي الفريق حاليا.

وفاز كلوب بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني مرتين مع دورتموند بجانب كأس ألمانيا بين عامي 2010 و2012 بتشكيلة شابة لذا يرى المدرب البالغ عمره (52 عاما) تشابها مع فريق لامبارد الحالي مؤكدا أن العقوبة لم تؤثر كثيرا على تشيلسي بفضل اعتماده على الشبان.

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وذكر كلوب للصحفيين قبل أن يحل ضيفا على تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد :إنه فريق جذاب حقا ويذكرني قليلا بدورتموند قبل سنوات عندما كان شابا جدا وربما أصغر في معدل السن من تشيلسي، يتحدث الناس عن صغر السن لكن يشارك هؤلاء لأنهم يتمتعون بالجودة حقا وليس لأنهم من الشبان، إذا كان هناك من لم يتضرر من حظر التعاقدات فهو تشيلسي على الأرجح بسبب سياسته في السنوات الأخيرة لأنه أعار لاعبين وعادوا إليه الآن.

وتابع :تعاقدوا مع كريستيان بوليسيتش في الصيف ولست متأكدا من قيمة الصفقة لكنها بلغت نحو 60 مليون جنيه استرليني (75 مليون دولار) وكل اللاعبين لديه يتمتعون بنفس القيمة الآن، تامي أبراهام الآن يساوي 60 مليون جنيه استرليني وميسون ماونت نفس القيمة بالتأكيد إن لم يكن أكثر وكالوم هودسون-أودوي إضافة إلى كانتي الذي يبدو أنه سيلعب لمدة 20 سنة مقبلة، لديه ماتيو كوفاتشيتش وروس باركلي وأصحاب الخبرة مثل بيدرو وويليان وأوليفييه جيرو ويوجد ميشي باتشواي على مقاعد البدلاء.

وأكد كلوب أن لاعب الوسط نابي كيتا عاد للتدريب مع الفريق الأول بينما سيغيب المهاجم ديفوك أوريغي على الأرجح عن لقاء الأحد، ويواصل الحارس أليسون التعافي من إصابة في ربلة الساق.