شكرا لقرائتكم سولشاير مدافعاً عن لاعبه: راشفورد ما زال يتعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يسجل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أي هدف من لعب مفتوح منذ افتتاح الموسم الجاري لكن المدرب أولي سولشاير قال إن مهاجم منتخب إنجلترا لم يستخدم كل أسلحته ويثق في زيادة رصيد أهدافه.

وهز راشفورد الشباك ثلاث مرات هذا الموسم لكنه أحرز هدفين منهما من ركلتي جزاء خلال الفوز على تشيلسي وليستر سيتي في الدوري.

وأصبح ميسون غرينوود (17 عاما) أصغر لاعب يسجل مع يونايتد في أوروبا خلال الفوز 1-صفر على أستانة بطل قازاخستان في الدوري الأوروبي يوم الخميس بينما أضاع راشفورد الفرص المتاحة له للتسجيل.

وقال سولشاير خلال مؤتمر صحفي قبل زيارة وست هام يونايتد في الدوري يوم الأحد :لست قلقا وسيحصل راشفورد على الفرص، بالطبع كان يمكنه تسجيل ثلاثة أهداف أمام أستانا لكن الحارس تصدى له بشكل رائع.

وأضاف :نعمل يوميا مع ماركوس في التدريبات من أجل التحسن وهو يريد أن يتطور وأنا متأكد من أنه سيسجل الكثير من الأهداف.

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ويملك يونايتد ووست هام ثماني نقاط بعد خمس مباريات بالدوري. ويستمر غياب الثلاثي المصاب بول بوغبا وأنطوني مارسيال ولوك شو في استاد لندن كما تحوم شكوك حول مشاركة دانييل جيمس.

وتعرض بوغبا لإصابة بالكاحل خلال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون قبل فترة التوقف الدولية بينما لم يشارك مارسيال وشو منذ هزيمة يونايتد 2-1 أمام كريستال بالاس في الدوري في 24 أغسطس الماضي.

وردا على سؤال حول إمكانية عودة بوغبا أو مارسيال مطلع الأسبوع قال سولشاير :لا أعتقد ذلك. لم يتدربا حتى الآن ولوك أيضا لن يكون جاهزا.

وعانى الجناح الويلزي جيمس، الذي سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، من كدمة خلال الفوز 1-صفر على ليستر سيتي في الجولة الماضية ولم يشارك أمام أستانة.

وقال سولشاير :دانييل جيمس؟ لا أعرف. لم يتدرب منذ أيام وأتمنى أن يتعافى ويتدرب معنا لكنني لست متأكدا وسنتابع موقفه يوم الجمعة.