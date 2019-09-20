أمير عزمي طلب من الجمهور الدعاء .. «مأساة ما قبل السوبر»..«وفاة المشجع الزمالكاوي الصغير أدهم» ووالده في حالة حرجة

الموجز أعلن أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق، خبر وفاة الطفل الزملكاوى أدهم في حادث انقلاب سيارة أثناء الذهاب لاستاد قمة السوبر المصرى، مضيفاً إن والده فى حالة خطيرة. وأضاف مدرب الزمالك السابق عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلاً:"وفاه الطفل أدهم الزملكاوي في حادث انقلاب السيارة اثناء الذهاب للاستاد و والده الحاج مسعد ف حاله خطيره نرجوا الدعاء لوالد الطفل ..ربنا يرحمك يا أدهم". وتنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

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