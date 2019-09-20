هاميلتون وفيرشتابن يتقاسمان السيطرة على جولتي التجارب الحرة









اسماء السيد - تقاسم سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الجمعة السيطرة على جولتي التجارب الحرة لجائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، المقررة الاحد في شوارع المدينة على حلبة "مارينا باي".

وسجل فيرشتابن، الفائز بسباقي النمسا والمانيا هذا الموسم، التوقيت الاسرع في الفترة الاولى بوقت قدره 1:40.259، متقدما بفارق 0,167 ثانية على سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل و0,666 ثانية على هاميلتون.

ورد هذا الاخير، الفائز بسباق سنغافورة 4 مرات، في الجولة الثانية بتسجيله اسرع توقيت مع 1:38.773 دقيقة بعدما زود فريقه سيارة مرسيدس باطارات ناعمة، فتقدم على فيرشتابن بفارق 0,184 ثانية، فيما حل فيتل ثالثا متأخرا بفارق 0,818 ثانية.

وشهدت الجولة الاولى تعرض زميل هاميلتون في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس لحادث، ما دفع اللجنة التنظيمية لسباق سنغافورة إلى إشهار الأعلام الحمراء لإيقاف التجارب قبل 10 دقائق من النهاية.

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واعتذر بوتاس الذي سجل رابع اسرع توقيت خلال الجولة الاولى لفريقه عن الخطأ الذي ارتكبه وقال عبر جهاز التواصل الداخلي "لقد خسرت القسم الخلفي (للسيارة)، ربما بسبب ارتفاع الحرارة".

ولم تكن حال سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو الذي حقق فوزين متتاليين في بلجيكا وإيطاليا أفضل من السائق الفنلندي، إذ عانى بدوره من مشكلة في علبة التروس دفعته للعودة إلى مرآب فريقه.

ويتصدر هاميلتون الذي حقق ثمانية إنتصارات هذا العام، ترتيب السائقين بفارق 63 نقطة عن زميله بوتاس (284 مقابل 221)، ويأمل بنهاية سباق سنغافورة الذي يقام ليلا الاحد في الاحتفاظ بلقبه الذي احرزه في العامين الماضيين، على أمل أن يتوج بنهاية الموسم باللقب العالمي للمرة السادسة في مسيرته.