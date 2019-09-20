kora يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك on sport الأهلي والزمالك فى كأس السوبر بجودة عالية

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بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك عبر قناة اون سبورت on sport الرياضية، الأهلي والزمالك بث مباشر فى كأس السوبر عبر قناة النيل للرياضة، يلا كورة الاهلى والزمالك بث مباشر عبر قناة تايم سبورت time sport المباراة ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الامارات.

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الشوط الاول من مباراة الاهلي والزمالك

نزل اللاعبون الآن إلى أرض الملعب والأن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

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الدقيقة 3 و هناك شبه سيطرة من الزمالك ولكن بلا خطورة حقيقة حتي الان

الدقيقة 28 من الشوط الاول النتيجة هى تقدم نادى الاهلي بهدف لاجاي

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