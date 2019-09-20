1 – 0 رصد تفصيلي نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن في السوبر المصري 2019 | انطلاقة شرسة في...

جولة جديدة وممتعة من مباريات كرة القدم المصرية، لكنها الليلة عرس كروي كبير بأم الدنيا، حيث انطلقت منذ لحظات المباراة النارية والقمة الماتعة التي تجمع بين الأهلى والزمالك، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى قمة السوبر المصرى بحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف مُشجع، ومنذ الانطلاقة الجميلة التي بدأ بها الفريقان ينتظر عشاق القطبين نتيجة مباراة الزمالك والاهلي الآن، في المباراة التي يبذل كلا الفريقين من لاعبين ومدربين إلى إسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، وسوف نتابع معكم متابعينا الكرام أحداث اللقاء من خلال السطور التالية.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن:

اطلق حكم المباراة فليكس بريش صافرة البداية يساعده مارك بورش وستيفان لوب وتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع، وانطلقت أحداث المباراة التي تجمع بين الفريقين باستاد الجيش، بحظور جماهيري في أول اختبار لعودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخري، حيث بدأ الصربي ميتشو مباراة الزمالك اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي، طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد الرازق “شيكابالا”، يوسف إبراهيم “أوباما”، محمد أوناجم. Advertisements

الهجوم: أشرف بنشرقي.

فيما استقر رينيه فايلر على التشكيل الآتي لخوض مباراة اليوم أمام الزمالك في السوبر المصري، بعد أن قرر استبعاد رامي ربيعة وعلي لطفي وصالح جمعة أليو ديانج ومحمود وحيد وأحمد الشخ من المواجهةوجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أحمد فتحي ــ وعلي معلول ـــ ياسر إبراهيم ـــ ومحمود متولي. خط الوسط: عمرو السولية ـــ وحمدي فتحي ـــ ومحمد مجدي “أفشة” ـــ ورمضان صبحي ـــ وحسين الشحات. الهجوم: جونيور أجايي.

اقرأ أيضا..

آخر التحديثات| تردد قناة أون سبورت ON Sport أشهر القنوات الرياضية في مصر على النايل سات

نتيجة مباراة الأهلي الآن

انطلقت المباراة بعد عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاقت أنظار المدربين الجديدين ميتشو وفايلر في أول مباراة تجمع بينهما، ومنذ انطلاق صافرة البداية وانطلقت الكرة بين أقدام اللاعبين وضغط شديد من قبل لاعبي الزمالك في الثواني والدقائق الأولى، حيث يسعى إلى خطف هدف أول في المباراة.

هدف الأهلي اليوم:

تمكن النجم جونيور آجايي من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الزمالك وذلك في الدقيقة 19 من عمر المباراة من خلال تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما استقبل كرة عرضية من جهة اليسار من أحمد فتحي.