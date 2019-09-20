آجايي يشعل اللقاء | نتيجة مباراة الأهلي الزمالك اليوم في كاس السوبر المصري.. المواجهة الأولى لـ...

تتجه الأنظار من قبل عشاق ومحبوا كرة القدم المصرية بقطبيها الكبيرين في مباراة القمة ذلك العرس الكروي المصري لكأس السوبر المصري في مباراة نارية هي الأهم على الإطلاق لعشاق ومحبوا الفريقين، تجمع بين الأهلي والزمالك اليوم، بعروس البحر المتوسط، وينتظر عشاق الأهلي ومحبوا الشياطين الحمر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في أهم اختبار للمدرب الفني الجديد للقلعة الحمراء رينيه فايلر، وذلك بعد أن حقق النصر التالت على التواالي في تصفيات دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز على بطل جنوب السودان بمجموع أهداف 13 هدف في مباراتي الذهاب والإياب التي أقيمتا في جمهورية مصر العربية، وفريق كانو سبورت في مباراة الذهاب،

ونتابع معكم متابعينا الكرام متابعة لحظة بلحظة لأحداث ونتيجة مباراة الأهلي الزمالك اليوم منذ انطلاق صافرة البداية وحتى نهاية المباراة

نتيجة مباراة الأهلي الزمالك اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة حسبما حدد الموعد وأعلن عنه الغتحاد المصري لكرة القدد، وتقام المباراة على ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ويتطلع كلا الفريقين إلى حسم المعركة والمباراة لصالحة من أجل إسعاد جمهوره بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في كأس السوبر

تخظى مباراة المارد الأحمر وأبناء ميت عقبة بإقبال جماهيري كبير سواء في الإستاد أو المقاهي الشعبية أو المنازل، وسوف تذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناتي أون سبورت ON SPORT بتعليق من الكابتن أيمن الكاشف، كما أنها سوف تذاع عبر قناة نايل سبورت بتعليق الكابتن مدحت شلبي.

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تشكيل الأهلي أمام الزمالك اليوم:

استقر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي رينيه فايلر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك في كأس السوبر المصريبعد الإعلان رسميًا عن قائمة المستبعدين من لاعبي المارد الأحمر وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي ــ وعلي معلول ـــ ياسر إبراهيم ـــ ومحمود متولي. خط الوسط عمرو السولية ـــ وحمدي فتحي ـــ ومحمد مجدي “أفشة” ـــ ورمضان صبحي ـــ وحسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي اليوم:

استقر الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي، طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد الرازق “شيكابالا”، يوسف إبراهيم “أوباما”، محمد أوناجم.

الهجوم: أشرف بنشرقي.

نتيجة مباراة الأهلي الآن:

تعتبر نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الزمالك من أصعب الإختبارات للمدربين الجديدين في قيادتهما لقطبي الكرة المصرية، فهي من المباريات الهامة حيث تعتبر الإختبار الأول لكلا المدربين في مباريات القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك كما ستحدد مدي رضا الجماهير عن تدريبه للفريق من عدمه، وسوف نتابع معكم متابعينا النتيجة لحظة بلحظة.

منذ انطلاق صافرة البداية ومحاولات مستمرة من قبل لاعبي الفريقين حيث بدأ الضغط في الخمس دقائق الأولى للفارس الأبيض، ليرد الأهلي بضغط وفرصتين هجوميتين على مرمى عواد، بجوار القائم إحداهما من حسين الشحات والثانية من مجدي أفشة، وما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء في أول ربع ساعة من عمر المباراة.

هدف أجايي في الزمالك

تمكن النجم جونيور آجايي من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الزمالك وذلك في الدقيقة 19 من عمر المباراة من خلال تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما استقبل كرة عرضية من جهة اليسار من أحمد فتحي.