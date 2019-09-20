ملخص مباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 الشوط الأول والثاني في السوبر المصري

نرصد لكم متابعة مستمرة بخصوص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم في السوبر المصري 2019 والتي تُقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ملخص مباراة الاهلي والزمالك اليوم في السوبر المصري 2019، ولعل جميع عشاق ومحبي الفريقين سيتابعون نتيجة مباراة الاهلي والزمالك الشوط الأول والثاني الآن.

نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم

وخلال هذا اللقاء الكبير يبحث الفريقين عن تحقيق الفوز وكسب لقب السوبر المصري والكأس الغالي في مباراة اليوم، والنادي الأهلي يعتمد على خدمات جونيور أجايي وأحمد فتحي والنجم حسام عاشور ضمن تشكيلة الأهلي الأساسية، ويعتمد الفارس الأبيض على خدمات اللاعب الكبير محمد شيكابالا.

متابعينا الكرام محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم المصرية في كل مكان، سنوفر لكم تغطية مستمرة بخصوص ملخص مباراة الاهلي والزمالك الشوط الأول والثاني وذلك وقت انطلاق المباراة فتابعوا معنا.

ملخص مباراة الاهلي والزمالك السوبر المصري

انطلق اللقاء وسط حشد جماهيري للفريقين في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندية، ووجود ضغط كبير من جانب عناصر النادي الأهلي بحثاً عن التسجيل، وفي الدقيقة 19 من زمن اللقاء يحتسب الحكم ركنية لصالح النادي الأهلي يلتقطها النجم جونيور أجايي يسددها بالقدم اليمنى لتسكن شباك الزمالك وتكون نتيجة مباراة الاهلي والزمالك الآن 1-0 لصالح القلعة الحمراء.

وفي الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول يسدد اللاعب حسين الشحات كرة قوية تسكن شباك الزمالك ليكون الهدف الثاني للنادي الأهلي وتصبح نتيجة مباراة الاهلي والزمالك الآن 2-0 لصالح القلعة الحمراء.