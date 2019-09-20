هدف ضائع : KORA بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت بلس SUPER star سوبر كورة يلا شوت بث مباشر...

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت yalla shoot كورة اكسترا مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر kora live كورة اونلاين الاسطورة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة ستار، يستضيف ملعب برج العرب اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي بحضور جماهيري، ويسعى كل فريق للفوز لإرضاء جماهيره، ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بفوز على الزمالك في السوبر وحصد البطولة الثانية له هذا الموسم بينما يلعب الزمالك بروح معنوية عالية بعد تتويجه بكأس مصر على حساب بيراميدز.

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر الأهلي، وقد حرص شيكابالا على دعم زملائه قبل المباراة وطلب منهم اللعب بروح عالية لحصد اللقب وإسعاد الجماهير التي تنتظر الفريق، وعلى الجانب الآخر قد حرص أيضاً حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي على دعم اللاعبين قبل انطلاق المباراة وحثهم على الفوز وضبط النفس أثناء المباراة والعودة للنادي باللقب.

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بث مباشر الزمالك والأهلي كورة ستار كورة أون لاين kora extra الأهلي والزمالك بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة الزمالك والأهلي بدون تقطيع، وقد حرص فايلر على الاجتماع برمضان صبحي في جلسة خاصة قبل انطلاق المباراة لإعطائه بعض التعليمات قبل انطلاق المباراة، وتُطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والخامسة بتوقيت جرينتش وتُذيعها كلاً من أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة نايل سبورت بتعليق مدحت شلبي.

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يتزين برج العرب من أجل انطلاق المباراة التي ينتظرها العديد من الجماهير المصرية، وقد استبعد فايلر مدرب النادي الأهلي صالح جمعه نجم الفريق من القائمة النهائية للمباراة.