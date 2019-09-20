ON SPORT بث مباشر الاهلي والزمالك كورة لايف | Al ahly vs Zamalek بث مباشر ماتش السوبر المصري يوتيوب...

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هدف الاهلى الاول
ON SPORT بث مباشر الاهلي والزمالك كاس السوبر 2019
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جووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للاهلى في الدقيقة19 بقدم جونيور اجايي
جووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثانى للنادى الأهلى بقدم حسين الشحات في الثوانى الأخيرة للمباراة