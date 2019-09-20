الجنايني يعتذر لمجلس الأهلي ويعيده للمقصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - ريهام حمدي:

ترك ممثلو مجلس إدارة الأهلي المقصورة الرئيسية لستاد الجيش ببرج العرب، خلال مواجهة كأس السوبر أمام الزمالك اعتراضًا على الأمور التنظيمية، قبل أن يعتذر لهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة ويعيدهم.

ويتواجد كل من العامري فاروق نائب رئيس الأهلي وخالد مرتجي، خالد الدرندلي، إبراهيم الكفراوي، طارق قنديل، مهند مجدي، محمد الجارحي ومحمد سراج، في ستاد برج العرب.

وتوجهت العناصر الحاضرة من مجلس إدارة الأهلي إلى مدرجات الدرجة الأول لمتابعة المباراة مع جماهير الأهلي بسبب رفضهم للإجراءات التنظيمة الخاصة بحضور كبار الزوار، لكنهم عادوا مجددًا قبل دقائق من بداية المباراة.

وتقام مباراة كأس السوبر 2018 بين الأهلي بطل الدوري الممتاز، والزمالك بطل كأس مصر عن موسم 2017-2018.