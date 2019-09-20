مباشر السوبر المصري.. الأهلي 1 - 0 الزمالك.. أجايي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

تصوير - حازم جودة:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2018.

الأهلي يعد حامل لقب النسخة الأخيرة 2017 بالفوز على المصري البورسعيدي (1-0)، في المقابل يعود آخر تتويج للزمالك في عام 2016 بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - حمدي فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجايي.

تشكيل الزمالك: محمد عواد - محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرزاق "شيكابالا" - محمد أوناجم.

تفاصيل المباراة

الدقيقة السابعة شهدت تسديدة أولى من جانب الأهلي عن طريق تسديدة من عمرو السولية لكن تمر بعيدة عن مرمى الزمالك.

الدقيقة 12 من بداية المباراة أهدر حسين الشحات فرصة خطيرة لصالح الأهلي بعد خطأ فادح من عواد بعدما تدخل أجايي على حارس الزمالك ليسدد الشحات كرة ضعيفة تصل لعواد.

الأهلي واصل الخطورة بتسديدة من أفشة الذي سدد كرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14 تمر بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

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الزمالك أجرى تبديل اضطراري بخروج مدافعه محمد عبد الغني بسبب الإصابة ليشارك بدلاً منه محمود حمدي "الونش".

الدقيقة 18 من زمن أحداث المباراة أهدر محمد مجدي "أفشة" فرصة تسجيل هدف أول للأهلي بعد عرضية من أحمد فتحي يحصل عليها أفشة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن محمد عواد يبعد الكرة لركنية.

واستطاع النيجيري جونيور أجايي أن يسجل هدف الأهلي الأول من كرة عرضية من علي معلول تصل لأجايي الذي يسدد كرة قوية ليسجل هدف الأحمر الأول ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

تبديل اضطراري جديد للأهلي من خلال الدفع بمحمد هاني في الدقيقة 26 بدلاً من محمود متولي الذي غادر بسبب الإصابة.

عمرو السولية عاد من جديد ليلجأ سلاح التسديد وهذه المرة في الدقيقة 28 ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم بقليل.

وأهدر أجايي فرصة هدف للأهلي في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات تضع أجايي في مواجهة المرمى للزمالك لكن عواد يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الأهلي واصل السيطرة وإهدار الفرص وهذه المرة من جديد يهدر محمد مجدي "أفشة" فرصة هدف لصالح الأحمر بعد تمريرة رائعة من أجايي لتظل النتيجة (1-0).

فرصة جديدة مهدرة وهذه المرة عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 37 بعد عرضية متقنة من أحمد فتحي تصل على رأس الشحات لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

تابعونا لمزيد من التفاصيل لمتابعة أحداث المباراة..